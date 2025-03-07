Польща підняла в повітря винищувачі через атаку РФ на Україну

Оперативне командування збройних сил Польщі повідомило о 5 ранку в п'ятницю, що винищувачі – польські та союзницькі – були підняті в повітря "у зв'язку з інтенсивною діяльністю авіації далекого радіусу дії Російської Федерації".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Йдеться про російські атаки на заході України.

"У зв'язку з інтенсивною діяльністю дальньої авіації Російської Федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих, зокрема, на заході України, розпочалася операція польської та союзницької авіації в нашому повітряному просторі", – повідомило Оперативне командування Збройних Сил Польщі у комюніке, опублікованому о 5 ранку.

"Відповідно до чинних процедур, командувач Оперативного командування Збройних сил Польщі задіяв усі наявні в його розпорядженні сили і засоби", – йдеться в комюніке командування.

Були підняті в повітря чергові пари винищувачів, а наземні системи протиповітряної оборони і радіолокаційної розвідки були приведені в стан найвищої готовності.

Командування підкреслює, що вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки в районах, що межують із загрозливими зонами.

"Оперативне командування відстежує поточну ситуацію, а підпорядковані сили і засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування", – йдеться у комюніке.

Раніше міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що вночі 7 березня Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл енергетичної та газової інфраструктури України. Ударів зазнали об’єкти в різних регіонах країни.

Нагадаємо, у квітні 2023 року неподалік Бидгоща – міста на півночі Польщі далеко від східних кордонів – випадково знайшли уламки ракети. Припускають, що ракета Х-55 залетіла на територію країни під час однієї з повітряних атак РФ по українських містах у грудні 2022 року.

Після масованого обстрілу Росією України вранці 26 серпня 2024 року Польща заявила про порушення її повітряного простору "повітряним об’єктом" – ймовірно, БПЛА, збивати його не стали. Уламки цього об’єкта так і не виявили. Спікер Сейму висловив припущення, що на радарах відобразилась "погодна аномалія".