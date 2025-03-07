Польша подняла в воздух истребители из-за атаки РФ на Украину

Оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило в 5 утра в пятницу, что истребители – польские и союзнические – были подняты в воздух "в связи с интенсивной деятельностью авиации дальнего радиуса действия Российской Федерации".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Речь идет о российских атаках на запад Украины.

"В связи с интенсивной деятельностью дальней авиации Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным, в частности, на западе Украины, началась операция польской и союзной авиации в нашем воздушном пространстве", – сообщило Оперативное командование Вооруженных Сил Польши в коммюнике, опубликованном в 5 утра.

"В соответствии с действующими процедурами, командующий Оперативного командования Вооруженных сил Польши задействовал все имеющиеся в его распоряжении силы и средства", – говорится в коммюнике командования.

Были подняты в воздух дежурные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки были приведены в состояние наивысшей готовности.

Командование подчеркивает, что принятые меры направлены на обеспечение безопасности в районах, граничащих с угрожающими зонами.

"Оперативное командование отслеживает текущую ситуацию, а подчиненные силы и средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию", – говорится в коммюнике.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что ночью 7 марта Россия осуществила массированный ракетно-дроновой обстрел энергетической и газовой инфраструктуры Украины. Ударам подверглись объекты в разных регионах страны.

Напомним, в апреле 2023 года неподалеку от Быдгоща – города на севере Польши далеко от восточных границ – случайно нашли обломки ракеты. Предполагают, что ракета Х-55 залетела на территорию страны во время одной из воздушных атак РФ по украинским городам в декабре 2022 года.

После массированного обстрела Россией Украины утром 26 августа 2024 года Польша заявила о нарушении ее воздушного пространства "воздушным объектом" – вероятно, БПЛА, сбивать его не стали. Обломки этого объекта так и не обнаружили. Спикер Сейма высказал предположение, что на радарах отобразилась "погодная аномалия".