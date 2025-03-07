Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня заявила, що не в інтересах Європи – повністю маргіналізована і віддана Росії Угорщина.

Про це вона сказала в ефірі Латвійського телебачення, передає "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Коментуючи нездатність країн ЄС домовитися про подальшу підтримку України через протидію Угорщини, Сіліня сказала, що країни готувалися до такого результату.

"Не секрет, що Угорщина заздалегідь заявила, що не буде єдина щодо України", – сказала прем'єр-міністерка, наголосивши, що знайдено рішення, щоб показати, що 26 країн єдині у своїй позиції.

"Угорщина в будь-якому разі не змінить своєї позиції, згодна вона чи ні, але ми, звісно, не хочемо, щоб у Європі була повністю маргіналізована країна, віддана в руки Росії. Ми повинні зрозуміти, що стратегічно для нас краще, щоб вони могли більше взаємодіяти з Європою, ніж з Росією", – сказала прем'єр-міністерка.

У проєкті декларації саміту, який підтримали інші 26 країн ЄС, підтверджується колишня позиція ЄС проти війни, розв'язаної Росією, наголошується на необхідності справедливого і міцного миру і висловлюється рішучість блоку продовжувати підтримувати Україну, зокрема шляхом військової допомоги.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після саміту продовжив критикувати політику більшої частини Європи у питанні підтримки України та нарікає, що після зміни політики США це буде коштувати європейцям ще дорожче.