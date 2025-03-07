Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что не в интересах Европы – полностью маргинализированная и преданная России Венгрия.

Об этом она сказала в эфире Латвийского телевидения, передает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Комментируя неспособность стран ЕС договориться о дальнейшей поддержке Украины из-за противодействия Венгрии, Силиня сказала, что страны готовились к такому результату.

"Не секрет, что Венгрия заранее заявила, что не будет единой в отношении Украины", – сказала премьер-министр, подчеркнув, что найдено решение, чтобы показать, что 26 стран едины в своей позиции.

"Венгрия в любом случае не изменит своей позиции, согласна она или нет, но мы, конечно, не хотим, чтобы в Европе была полностью маргинализированная страна, отданная в руки России. Мы должны понять, что стратегически для нас лучше, чтобы они могли больше взаимодействовать с Европой, чем с Россией", – сказала глава правительства.

В проекте декларации саммита, который поддержали другие 26 стран ЕС, подтверждается прежняя позиция ЕС против войны, развязанной Россией, отмечается необходимость справедливого и прочного мира и выражается решимость блока продолжать поддерживать Украину, в частности путем военной помощи.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после саммита продолжил критиковать политику большей части Европы в вопросе поддержки Украины и сетует, что после изменения политики США это будет стоить европейцам еще дороже.