МЗС відреагувало на можливий перегляд тимчасового правового статусу українців у США

Україна не отримувала офіційної інформації щодо планів адміністрації президента США Дональда Трампа скасувати тимчасовий правовий статус для близько 240 тисяч українців, які втекли від війни.

Про це розповів речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, його цитує "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

Він нагадав про заяву речниці Білого дому Керолайн Левітт, яка назвала "фейком" повідомлення про відповідні плани адміністрації Трампа.

"Я думаю, ми бачили заяву прессекретаря Білого дому стосовно того, що це рішення не впроваджується зараз.. Ми не отримували жодних офіційних підтверджень з боку США щодо такого рішення", – сказав речник.

Четверо співрозмовників Reuters – посадовець-представник адміністрації та ще троє джерел – кажуть, що рішення щодо українців може бути ухвалене у квітні, а питання про це підняли ще до зустрічі керівництва США і президента України Володимира Зеленського в Овальному кабінеті, що закінчилась сваркою.

Згодом сам Трамп заявив про дискусії щодо збереження тимчасового права на перебування у США українців, які виїхали за кордон у зв’язку з війною.