МИД отреагировал на возможный пересмотр временного правового статуса украинцев в США

Украина не получала официальной информации о планах администрации президента США Дональда Трампа отменить временный правовой статус для около 240 тысяч украинцев, бежавших от войны.

Об этом рассказал представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий, его цитирует "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

Он напомнил о заявлении пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, которая назвала "фейком" сообщения о соответствующих планах администрации Трампа.

"Я думаю, мы видели заявление пресс-секретаря Белого дома о том, что это решение не внедряется сейчас... Мы не получали никаких официальных подтверждений со стороны США относительно такого решения", – сказал представитель.

Четверо собеседников Reuters – чиновник-представитель администрации и еще трое источников – говорят, что решение по украинцам может быть принято в апреле, а вопрос об этом подняли еще до встречи руководства США и президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете, которая закончилась ссорой.

Впоследствии сам Трамп заявил о дискуссии о сохранении временного права на пребывание в США украинцев, которые выехали за границу в связи с войной.