Главный соперник Орбана заявил, что Украина не станет членом ЕС "в ближайшие десятилетия"

Венгерский оппозиционный политик Петер Мадяр, лидер крупнейшей оппозиционной партии "Тиса", заявил, что у Украины нет никаких шансов стать членом ЕС "в ближайшие несколько десятилетий".

Об этом Мадяр написал в пятницу на своей Facebook-странице, пишет "Европейская правда".

Венгерский оппозиционер выступил со своим комментарием после того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал опрос венгров по поводу их мнения о членстве Украины в ЕС.

Мадяр раскритиковал Орбана за то, что он тратит бюджетные средства на якобы бесполезное дело, поскольку, по его словам, "всем известно", что Украина не станет членом ЕС "в ближайшие несколько десятилетий".

"Теперь, за миллиарды форинтов государственных денег, он хочет отвлечь внимание от вопросов, которые действительно влияют на жизнь венгерского народа. Всем известно, что Украина – разоренная войной страна, у которой нет никаких шансов стать членом Европейского Союза в ближайшие несколько десятилетий. Так же, как и Турция никогда не станет членом Европейского Союза", – написал Петер Мадяр.

С 2010 года правительство Виктора Орбана провело более десятка так называемых национальных консультаций по различным вопросам, от миграции до прав ЛГБТК+.

Это кампании по рассылке писем, в которых всем венграм, имеющим право голоса, задают вопросы и предлагают выбрать один из вариантов ответов, иногда просто ответить "да" или "нет".

Вопросы часто сформулированы предвзято, и подавляющее большинство ответов совпадают с позицией правительства. Например, венгерское правительство проводило консультации по антироссийским санкциям – и против санкций высказались якобы 97% венгров.