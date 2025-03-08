Немецкие ультраправые хотят заблокировать спецсессии Бундестага по масштабному плану расходов

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" ("АдГ") призвала президента Бундестага отменить две запланированные специальные сессии, имеющие целью протолкнуть масштабный план расходов, направленный на инвестиции в инфраструктуру и оборону.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство DPA.

Согласно письму, с которым ознакомило агентство, партия обратилась к президенту Бундестага Бербель Бас с просьбой отменить сессии, запланированные на 13 и 18 марта, аргументируя это тем, что Бас обязана созвать новый парламент, инаугурационная сессия которого должна состояться только через несколько дней.

Если Бас не выполнит требование до понедельника, фракция "АдГ" и отдельные депутаты планируют инициировать срочное обращение в Конституционный суд, чтобы не допустить проведения сессий, говорится в сообщении.

После выборов 23 февраля, на которых победу одержали консерваторы, старый Бундестаг продолжает свою работу до первого заседания нового парламента 25 марта.

Консервативный блок, состоящий из Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), сейчас ведет предварительные переговоры с социал-демократами (СДПГ) о коалиции.

Во вторник обе партии достигли значительного прорыва, согласовав многомиллиардный план расходов, направленный на инвестиции в инфраструктуру и оборону.

Они планируют создать специальный фонд в размере 500 миллиардов евро для восстановления инфраструктуры Германии и одновременно стремятся смягчить строгие конституционные правила относительно взятия нового государственного долга, так называемый долговой тормоз, для конкретных оборонных инвестиций.

Планы требуют большинства в две трети голосов для внесения изменений в конституцию Германии.

Но победа на выборах в прошлом месяце "АдГ" и "Левых" означает, что после того, как новоизбранные депутаты сядут начнут работу, коалиции будет гораздо сложнее получить поддержку своих планов.

Зато ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцом и СДПГ надеются протолкнуть план еще в старом парламенте с помощью "Зеленых", которые все еще входят в состав нынешнего правительства Олафа Шольца.

До созыва нового Бундестага старый парламент считается имеющим кворум и полномочия принимать решения.