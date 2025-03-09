Німецькі партії критикують проєкт договору між ХДС і СДПН

У Німеччині деякі політичні партії розкритикували підсумки попередніх консультацій, які провели в Берліні лідери консервативного блоку ХДС/ХСС та Соціал-демократичної партії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Консерватори та соціал-демократи досягли компромісів з основних питань та домовилися розпочати переговори про формування нової керівної коаліції та уряду.

Якщо їм це вдасться, решта партій опиняться в опозиції.

Співголова партії "Союз 90/Зелені" Фелікс Банашак назвав соціал-демократів та консерваторів "антиекологічною коаліцією" і пообіцяв, що "зелена опозиція буде розумною, креативною та досить жорсткою".

Банашак нагадав, що для запропонованої ХДС/ХСС та СДПН реформи "боргового гальма" необхідні зміни до Основного закону ФРН та кваліфікована більшість у Бундестазі.

Він незадоволений тим, що ХДС/ХСС та СДПН хочуть витратити додаткові кошти на оборону та інфраструктуру, а "захист клімату не відіграє при цьому жодної ролі".

Лідери ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Аліса Вайдель та Тіно Хрупалла звинуватили консерваторів у порушенні передвиборних обіцянок та поступках соціал-демократам.

До критики долучився і очільник фракції Вільної демократичної партії (ВДП) у нинішньому складі Бундестагу Крістіан Дюрр.

"Громадяни і компанії, які сподівалися на реальні полегшення та реформи, будуть жорстко розчаровані, – сказав Дюрр.

Ліва партія розкритикувала проєкт договору ХДС/ХСС та СДПН як недостатньо соціально орієнтований, оскільки в ньому "немає чітких рішень з питань прибуткового податку чи пенсій" та "немає жодних згадок про справедливе оподаткування надбагатих".

Напередодні стало відомо, що ХДС/ХСС і СДПН погодили рамковий документ для подальших коаліційних перемовин.

У ньому є низка елементів з передвиборчого плану лідера ХДС Фрідріха Мерца у питанні міграції та анонсована раніше цього тижня домовленість ХДС-ХСС та СДПН про великий пакет фінансування на оборону та інфраструктуру і виняток з "боргового гальма" для оборонних витрат.

Документ стане підґрунтям для більш детальних перемовин за всіма сферами політики, які, ймовірно, почнуться з наступного тижня.