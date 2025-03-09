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Немецкие партии критикуют проект договора между ХДС и СДПГ

Новости — Воскресенье, 9 марта 2025, 09:20 — Ирина Кутелева

В Германии некоторые политические партии раскритиковали итоги предварительных консультаций, которые провели в Берлине лидеры консервативного блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Консерваторы и социал-демократы достигли компромиссов по основным вопросам и договорились начать переговоры о формировании новой правящей коалиции и правительства.

Если им это удастся, остальные партии окажутся в оппозиции.

Сопредседатель партии "Союз 90/Зеленые" Феликс Банашак назвал социал-демократов и консерваторов "антиэкологической коалицией" и пообещал, что "зеленая оппозиция будет умной, креативной и достаточно жесткой".

Банашак напомнил, что для предложенной ХДС/ХСС и СДПГ реформы "долгового тормоза" необходимы изменения в Основной закон ФРГ и квалифицированное большинство в Бундестаге.

Он недоволен тем, что ХДС/ХСС и СДПГ хотят потратить дополнительные средства на оборону и инфраструктуру, а "защита климата не играет при этом никакой роли".

Лидеры ультраправой "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель и Тино Хрупалла обвинили консерваторов в нарушении предвыборных обещаний и уступках социал-демократам.

К критике присоединился и глава фракции Свободной демократической партии (СвДП) в нынешнем составе Бундестага Кристиан Дюрр.

"Граждане и компании, которые надеялись на реальные облегчения и реформы, будут жестко разочарованы, – сказал Дюрр.

Левая партия раскритиковала проект договора ХДС/ХСС и СДПГ как недостаточно социально ориентированный, поскольку в нем "нет четких решений по вопросам подоходного налога или пенсий" и "нет никаких упоминаний о справедливом налогообложении сверхбогатых".

Накануне стало известно, что ХДС/ХСС и СДПГ согласовали рамочный документ для дальнейших коалиционных переговоров.

В нем есть ряд элементов из предвыборного плана лидера ХДС Фридриха Мерца в вопросе миграции и анонсированная ранее на этой неделе договоренность ХДС-ХСС и СДПГ о большом пакете финансирования на оборону и инфраструктуру и исключение из "долгового тормоза" для оборонных расходов.

Документ станет основой для более детальных переговоров по всем сферам политики, которые, вероятно, начнутся со следующей недели.

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Германия
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