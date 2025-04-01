Рада асоціації Україна-ЄС збереться наступного тижня

Засідання Ради асоціації Україна-ЄС відбудеться наступного тижня.

Як пише "Європейська правда", про це свідчить інформація, оприлюднена на сайті Ради ЄС.

Засідання Ради, що відстежує прогрес у втіленні Угоди про асоціацію, відбудеться 9 квітня.

Рада асоціації Україна-ЄС функціонує відповідно до Угоди про асоціацію і здійснює контроль і моніторинг застосування і виконання Угоди та періодично переглядає функціонування Угоди у світлі її цілей.

Рада асоціації складається з членів уряду України та членів Ради ЄС та Європейської комісії. Делегацію України на засіданнях очолює прем’єр-міністр, делегацію ЄС – високий представник ЄС із питань зовнішньої політики і політики безпеки

Засідання Ради відбудеться на тлі блокування Угорщиною відкриття першого переговорного кластера в рамках процесу вступу України в ЄС.

Будапешт каже, що блокуватиме відкриття кластерів в перемовинах про вступ України до ЄС, поки в Угорщині не пройдуть "консультації" з населенням щодо цього питання.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив нещодавно, що Будапешт не зніме вето на вступ України в ЄС через права угорців Закарпаття.