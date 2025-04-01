Совет ассоциации Украина-ЕС соберется на следующей неделе

Заседание Совета ассоциации Украина-ЕС состоится на следующей неделе.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует информация, обнародованная на сайте Совета ЕС.

Заседание Совета, который отслеживает прогресс в реализации Соглашения об ассоциации, состоится 9 апреля.

Совет ассоциации Украина-ЕС функционирует в соответствии с Соглашением об ассоциации и осуществляет контроль и мониторинг применения и выполнения Соглашения и периодически пересматривает функционирование Соглашения в свете его целей.

Совет ассоциации состоит из членов правительства Украины и членов Совета ЕС и Европейской комиссии. Делегацию Украины на заседаниях возглавляет премьер-министр, делегацию ЕС – высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности.

Заседание Совета состоится на фоне блокирования Венгрией открытия первого переговорного кластера в рамках процесса вступления Украины в ЕС.

Будапешт говорит, что будет блокировать открытие кластеров в переговорах о вступлении Украины в ЕС, пока в Венгрии не пройдут "консультации" с населением по этому вопросу.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил недавно, что Будапешт не снимет вето на вступление Украины в ЕС из-за прав венгров Закарпатья.