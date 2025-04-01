Маск навідався до ЦРУ

Мільярдер Ілон Маск відвідав штаб-квартиру ЦРУ в понеділок для переговорів про ефективність роботи агентства.

Як пише "Європейська правда", про це виданню Axios повідомила директорка зі зв'язків з громадськістю ЦРУ Ліз Лайонс.

Це перший візит Маска до ЦРУ з моменту створення DOGE – департаменту зі скорочення витрат, обличчям якого він є.

Речниця ЦРУ повідомила, що Маска прийняв директор ЦРУ Джон Реткліфф і заступник директора Майкл Елліс. На зустрічі також була присутня група високопосадовців ЦРУ.

Під час зустрічі генеральний директор SpaceX і Tesla Маск поінформував Реткліффа та інших посадових осіб ЦРУ про ключові висновки, зроблені в результаті роботи DOGE, а також про те, "як ці уроки можуть бути продумано застосовані в ЦРУ", зазначила речниця.

Джерело, знайоме з ходом зустрічі, повідомило, що в ЦРУ є внутрішня команда DOGE, яка була сформована після указу Трампа. Вона працює вже кілька тижнів.

Співробітники ЦРУ не проводили для Маска брифінг з питань розвідки, але обговорили з ним, "чим ЦРУ унікальне" в порівнянні з іншими урядовими установами, повідомило джерело.

Джерело відзначило, що Реткліфф і його команда обговорювали з Маском, як ЦРУ може адаптувати кроки, зроблені в інших урядових установах, і бути більш ефективним, не ставлячи під загрозу національну безпеку.

Джерело повідомило, що ще одним питанням, яке обговорювалося на зустрічі, були технології.

"Директор Реткліфф підкреслив під час зустрічі важливість поваги до грошей платників податків і забезпечення того, щоб вони витрачалися розумно і належним чином – на місію ЦРУ із захисту Сполучених Штатів Америки", – відзначила Лайонс.

На початку березня ЗМІ повідомляли, що скорочення персоналу задля економії урядових видатків, які почала адміністрація Трампа, зачепили і співробітників ЦРУ.

Нагадаємо, Маск у березні також відвідав Пентагон.

Тим часом президент Трамп натякнув, що робота Маска в Білому домі добігає кінця.