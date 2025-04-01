Маск наведался в ЦРУ
Миллиардер Илон Маск посетил штаб-квартиру ЦРУ в понедельник для переговоров об эффективности работы агентства.
Как пишет "Европейская правда", об этом изданию Axios сообщила директор по связям с общественностью ЦРУ Лиз Лайонс.
Это первый визит Маска в ЦРУ с момента создания DOGE – департамента по сокращению расходов, лицом которого он является.
Пресс-секретарь ЦРУ сообщила, что Маска принял директор ЦРУ Джон Рэтклифф и заместитель директора Майкл Эллис. На встрече также присутствовала группа высокопоставленных чиновников ЦРУ.
Во время встречи генеральный директор SpaceX и Tesla Маск проинформировал Рэтклиффа и других должностных лиц ЦРУ о ключевых выводах, сделанных в результате работы DOGE, а также о том, "как эти уроки могут быть продуманно применены в ЦРУ", отметила пресс-секретарь.
Источник, знакомый с ходом встречи, сообщил, что в ЦРУ есть внутренняя команда DOGE, которая была сформирована после указа Трампа. Она работает уже несколько недель.
Сотрудники ЦРУ не проводили для Маска брифинг по вопросам разведки, но обсудили с ним, "чем ЦРУ уникально" по сравнению с другими правительственными учреждениями, сообщил источник.
Источник отметил, что Рэтклифф и его команда обсуждали с Маском, как ЦРУ может адаптировать шаги, предпринятые в других правительственных учреждениях, и быть более эффективным, не ставя под угрозу национальную безопасность.
Источник сообщил, что еще одним вопросом, который обсуждался на встрече, были технологии.
"Директор Рэтклифф подчеркнул во время встречи важность уважения к деньгам налогоплательщиков и обеспечения того, чтобы они тратились разумно и должным образом – на миссию ЦРУ по защите Соединенных Штатов Америки", – отметила Лайонс.
В начале марта СМИ сообщали, что сокращения персонала для экономии правительственных расходов, которые начала администрация Трампа, затронули и сотрудников ЦРУ.
Напомним, Маск в марте также посетил Пентагон.
Тем временем президент Трамп намекнул, что работа Маска в Белом доме подходит к концу.