Маск наведался в ЦРУ

Миллиардер Илон Маск посетил штаб-квартиру ЦРУ в понедельник для переговоров об эффективности работы агентства.

Как пишет "Европейская правда", об этом изданию Axios сообщила директор по связям с общественностью ЦРУ Лиз Лайонс.

Это первый визит Маска в ЦРУ с момента создания DOGE – департамента по сокращению расходов, лицом которого он является.

Пресс-секретарь ЦРУ сообщила, что Маска принял директор ЦРУ Джон Рэтклифф и заместитель директора Майкл Эллис. На встрече также присутствовала группа высокопоставленных чиновников ЦРУ.

Во время встречи генеральный директор SpaceX и Tesla Маск проинформировал Рэтклиффа и других должностных лиц ЦРУ о ключевых выводах, сделанных в результате работы DOGE, а также о том, "как эти уроки могут быть продуманно применены в ЦРУ", отметила пресс-секретарь.

Источник, знакомый с ходом встречи, сообщил, что в ЦРУ есть внутренняя команда DOGE, которая была сформирована после указа Трампа. Она работает уже несколько недель.

Сотрудники ЦРУ не проводили для Маска брифинг по вопросам разведки, но обсудили с ним, "чем ЦРУ уникально" по сравнению с другими правительственными учреждениями, сообщил источник.

Источник отметил, что Рэтклифф и его команда обсуждали с Маском, как ЦРУ может адаптировать шаги, предпринятые в других правительственных учреждениях, и быть более эффективным, не ставя под угрозу национальную безопасность.

Источник сообщил, что еще одним вопросом, который обсуждался на встрече, были технологии.

"Директор Рэтклифф подчеркнул во время встречи важность уважения к деньгам налогоплательщиков и обеспечения того, чтобы они тратились разумно и должным образом – на миссию ЦРУ по защите Соединенных Штатов Америки", – отметила Лайонс.

В начале марта СМИ сообщали, что сокращения персонала для экономии правительственных расходов, которые начала администрация Трампа, затронули и сотрудников ЦРУ.

Напомним, Маск в марте также посетил Пентагон.

Тем временем президент Трамп намекнул, что работа Маска в Белом доме подходит к концу.