Глава МЗС Німеччини заявить США, що не можна потрапляти в пастку зволікання Путіна

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО планує дати зрозуміти США, що не можна дозволити бути втягнутими в тактику затягування часу, яку використовує Владімір Путін в українському питанні.

Про це Бербок сказала після прибуття до Києва 1 квітня, повідомляє "Європейська правда".

Бербок відзначила, що ніхто не прагне миру більше, ніж народ України, а сама Україна готова до негайного припинення вогню. Натомість Путін, за її словами, тягне час, не хоче миру і продовжує свою загарбницьку війну.

"Він імітує готовність до переговорів, але ні на міліметр не відступає від своїх цілей. Ми не повинні дозволити засліпити себе Путіну та його поплічникам. Адже пропозиція миру – це ще не мир", – сказала міністерка.

Вона повідомила, що на майбутній зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО вона має намір чітко дати зрозуміти американській стороні, що "ми не повинні бути втягнуті в тактику затягування часу, яку використовує Путін".

Міністри закордонних справ НАТО зустрічаються в Брюсселі в середу та четвер, участь у зустрічі візьме глава Держдепу США Марко Рубіо.

Бербок, яка йде у відставку, 1 квітня прибула до України з 11-м візитом – ймовірно, останнім на посаді.