Глава МИД Германии заявит США, что нельзя попадать в ловушку промедления Путина

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что на встрече министров иностранных дел стран НАТО планирует дать понять США, что нельзя позволить быть втянутыми в тактику затягивания времени, которую использует Владимир Путин в украинском вопросе.

Об этом Бербок сказала по прибытии в Киев 1 апреля, сообщает "Европейская правда".

Бербок отметила, что никто не хочет мира больше, чем народ Украины, а сама Украина готова к немедленному прекращению огня. А вот Путин, по ее словам, тянет время, не хочет мира и продолжает свою захватническую войну.

"Он имитирует готовность к переговорам, но ни на миллиметр не отступает от своих целей. Мы не должны позволить ослепить себя Путину и его приспешникам. Ведь предложение мира – это еще не мир", – сказала министр.

Она сообщила, что на предстоящей встрече министров иностранных дел стран НАТО она намерена четко дать понять американской стороне, что "мы не должны быть втянуты в тактику затягивания времени, которую использует Путин".

Министры иностранных дел НАТО встречаются в Брюсселе в среду и четверг, участие во встрече примет глава Госдепа США Марко Рубио.

Уходящая в отставку Бербок 1 апреля прибыла в Украину с 11-м визитом – вероятно, последним в должности.