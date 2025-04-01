Засуджена Ле Пен заявила, що не проситиме помилування у Макрона

Французька ультраправа політикиня Марін Ле Пен, яку суд визнав винною у справі про розкрадання публічних коштів, заявила, що не проситиме помилування у президента Емманюеля Макрона.

Заяву Ле Пен наводить Le Monde, повідомляє "Європейська правда".

Вона зазначила, що для початку необхідно подати апеляцію, а також додала, що "помилування застосовується до остаточного рішення".

Ле Пен також сказала, що "впевнена у здатності апеляційного суду проаналізувати цю справу з нейтральністю і дійти висновку, що насправді нам нема в чому собі дорікнути".

При цьому вона підкреслила, що обвинувальний вирок не означає "ні в якому вигляді, ні в якій формі" її відходу з політичного життя.

Повідомляли, що Ле Пен також заявляла, що судді ухвалили "політичне рішення", щоб "перешкодити мені брати участь у президентських виборах". Вона назвала це "порушенням принципу верховенства права".

Як відомо, Марін Ле Пен засудили до двох років умовного терміну і двох – домашнього арешту з електронним браслетом, та 5-річної заборони обіймати виборні посади. Це означає, що вона не зможе балотуватись у президенти на виборах 2027 року.

Адвокат Ле Пен заявив, що вона оскаржить вирок. Але поки той буде чинним, заборона балотуватись на державні посади залишається в силі.

Детальніше читайте у статті: Приємно, проте небезпечно: які наслідки матиме вирок для "подруги Путіна" Марін Ле Пен.