Осужденная Ле Пен заявила, что не будет просить помилования у Макрона

Французский ультраправый политик Марин Ле Пен, которую суд признал виновной по делу о хищении публичных средств, заявила, что не будет просить помилования у президента Эмманюэля Макрона.

Заявление Ле Пен приводит Le Monde, сообщает "Европейская правда".

Она отметила, что для начала необходимо подать апелляцию, а также добавила, что "помилование применяется до окончательного решения".

Ле Пен также сказала, что "уверена в способности апелляционного суда проанализировать это дело с нейтральностью и прийти к выводу, что на самом деле нам не в чем себя упрекнуть".

При этом она подчеркнула, что обвинительный приговор не означает "ни в каком виде, ни в какой форме" ее ухода из политической жизни.

Сообщалось, что Ле Пен также заявляла, что судьи приняли "политическое решение", чтобы "помешать мне участвовать в президентских выборах". Она назвала это "нарушением принципа верховенства права".

Как известно, Марин Ле Пен приговорили к двум годам условного срока и двум – домашнего ареста с электронным браслетом, и 5-летнему запрету занимать выборные должности. Это означает, что она не сможет баллотироваться в президенты на выборах 2027 года.

Адвокат Ле Пен заявил, что она обжалует приговор. Но пока тот будет действовать, запрет баллотироваться на государственные должности остается в силе.

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