Большинство украинцев не верят в справедливый мир при Трампе

Абсолютное большинство украинцев считают, что при президенте США Дональде Трампе можно рассчитывать скорее на достижение несправедливого, чем справедливого мира в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствуют опросы КМИС.

В рамках нескольких исследований в последнее время респондентам задавали вопрос, может ли Украина рассчитывать на справедливый мир при президенте Трампе. Примечательно, что в декабре 2024 года украинцы давали осторожные и даже сдержанно оптимистичные оценки, а с февраля 2025 года произошло значительное ухудшение настроений.

В декабре 2024 года 31% считали, что при Трампе Украина может рассчитывать на скорее или совсем несправедливый мир.

В период между 14 февраля и 4 марта 2025 года доля тех, кто говорит об ожидании скорее или совсем несправедливого мира, выросла до 58%.

Между 12 и 22 марта количество украинцев с такой оценкой уменьшилось, но все равно большинство выражают критические соображения – 55%.

Сейчас, по последним данным, только 18% ожидают скорее или полностью справедливый мир, а еще 21% респондентов считают, что он будет отчасти справедливым, отчасти – нет.

Напомним, в выходные Трамп сказал в интервью NBC News, что если Россия не согласится пойти на соглашение о прекращении огня, то он введет вторичные тарифы на российскую нефть.

Трамп также заявил, что для России существует "психологический дедлайн" того, когда она должна дать согласие на полное прекращение огня в Украине.