​Біля польського Щецина зіткнулися судна: 9 постраждалих

Внаслідок зіткнення пасажирського і вантажного суден у лагуні біля Щецина постраждали дев’ять людей.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

95-метровий туристичний корабель, що прямував у напрямку Щецина, зіткнувся з баржею з пальним, яка рухалась назустріч у бік Свіноуйсьце. Внаслідок удару обидва кораблі пошкоджені, але не отримали пробоїни нижче ватерлінії і могли після аварії самостійно продовжити рух.

Серед людей на борту пасажирського судна Jurgen Joerg постраждали дев’ять. Спершу капітан повідомив рятувальним службам, що ніхто не потребує допомоги, проте після прибуття все ж викликали швидку для 9 людей.

Marcin Bielecki / PAP

Восьмеро пасажирів з незначними травмами отримали допомогу на місці, а 84-річну жінку госпіталізували з травмами голови і ноги.

Нагадаємо, у березні зіткнулися два вантажних судна біля берегів Британії, внаслідок чого виникла масштабна пожежа та витік пального у воду, один моряк зник безвісти. Капітана одного з суден судитимуть за неумисне вбивство.

У січні у Гамбурзі 11 людей постраждали внаслідок зіткнення пасажирського порома і вантажного судна на річці Ельба.