Возле польского Щецина столкнулись суда: 9 пострадавших

В результате столкновения пассажирского и грузового судов в лагуне возле Щецина пострадали девять человек.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

95-метровый туристический корабль, следовавший в направлении Щецина, столкнулся с баржей с горючим, которая двигалась навстречу в сторону Свиноуйсьце. В результате удара оба корабля повреждены, но не получили пробоины ниже ватерлинии и могли после аварии самостоятельно продолжить движение.

Среди людей на борту пассажирского судна Jurgen Joerg пострадали девять. Сначала капитан сообщил спасательным службам, что никто не нуждается в помощи, однако по прибытии все же вызвали скорую для 9 человек.

Marcin Bielecki / PAP

Восемь пассажиров с незначительными травмами получили помощь на месте, а 84-летнюю женщину госпитализировали с травмами головы и ноги.

Напомним, в марте столкнулись два грузовых судна у берегов Британии, в результате чего возник масштабный пожар и утечка топлива в воду, один моряк пропал без вести. Капитана одного из судов будут судить за непредумышленное убийство.

В январе в Гамбурге 11 человек пострадали в результате столкновения пассажирского парома и грузового судна на реке Эльба.