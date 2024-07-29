Польща просить зняти імунітет із засуджених депутатів "ПіС", обраних до Європарламенту

Генеральний прокурор Польщі Адам Боднар направив президентці Європейського парламенту запити про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності засуджених на батьківщині євродепутатів від "Права і справедливості" Маріуша Камінського та Мацея Вонсіка.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", повідомила пресслужба прокуратури.

Як пояснив Бондар, прокуратура у Варшаві розслідує невиконання рішення суду від грудня 2023 року, яким Камінського та Вонсіка визнали винним у вчиненні кримінального злочину та заборонили обіймати державні посади.

Але обрані до Сейму депутати "ПіС" після вироку брали участь у щонайменше кількох голосуваннях, і на цій підставі у квітні 2024 року їм інкримінували новий кримінальний злочин.

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"На поточному етапі провадження необхідно доповнити висунуті євродепутатам звинувачення, після чого направити обвинувальний акт до суду", – ідеться в листі генпрокурора Польщі.

Водночас, як депутати Європарламенту, Маріуш Камінський і Мацей Вонсік користуються імунітетом, тобто не можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за правопорушення без згоди Європейського парламенту.

Нагадаємо, Камінський і Вонсік 20 грудня 2023 року були засуджені до двох років позбавлення волі у зв'язку з так званою земельною справою. Їхній арешт викликав хвилю протестів серед прихильників "ПіС".

Камінський оголосив голодування під час ув'язнення, стверджуючи, що його годували примусово, що він описав як тортури. Тюремна служба своєю чергою запевняла, що не робила нічого, що порушувало б гідність ув'язненого.

Зрештою, Камінський і Вонсік були помилувані президентом Анджеєм Дудою.

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