Европарламент снял иммунитет с польских депутатов Каминьского и Вонсика

Европейский парламент одобрил снятие депутатского иммунитета с бывших должностных лиц польского правительства, ныне евродепутатов Мариуша Каминьского и Мацея Вонсика по запросу Польши.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Европарламент поддержал снятие иммунитета с Каминьского и Вонсика – бывших должностных лиц польского МВД во времена пребывания у власти партии "Право и справедливость" – на запрос Польши, поданный около 9 месяцев назад.

В прошлом месяце такой шаг поддержали в комитете Европарламента по юридическим вопросам.

Просьбу о снятии иммунитета подал генпрокурор Польши Адам Боднар в конце июля 2024 года.

Прокуратура в Варшаве расследует невыполнение решения суда от декабря 2023 года, которым Каминьского и Вонсика признали виновными в совершении уголовного преступления и запретили занимать государственные должности.

Но избранные в Сейм депутаты "ПиС" после приговора участвовали в как минимум нескольких голосованиях, и на этом основании в апреле 2024 года им инкриминировали новое уголовное преступление.

Также Польша попросила лишить иммунитета "правую руку" экс-премьера Моравецкого Михала Дворчика.