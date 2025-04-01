ЗМІ: у Фінляндії обговорюють умови послаблення закритого кордону з РФ

У Фінляндії обговорюють план, за яким відкриття кордону з Росією – закритого з кінця 2023 року через гібридний міграційний тиск – може бути виконане поетапно.

Про це стало відомо фінській газеті Ilta-Sanomat, повідомляє "Європейська правда".

За словами джерел видання, фінська влада не повʼязує відкриття східного кордону з нормалізацією відносин між Європою та Росією, і наразі таке "не передбачається, оскільки ситуація не змінилася".

"Однак не виключено, що східний кордон Фінляндії почне відкриватися, якщо Європейський Союз ухвалить певні рішення щодо відносин з Росією", – ідеться в матеріалі Ilta-Sanomat.

Співрозмовники газети оцінюють, що такі рішення можуть бути ухвалені "не раніше кінця 2025 року", але наголошують, що "лібералізація східного кордону ще не означає його відкриття".

У разі, якби рішення про послаблення обмежень на кордоні з Росією було ухвалене, процедура була б поетапною, ідеться в матеріалі – починаючи з відкриття руху товарів і вільного пересування дипломатів.

"Переміщення людей, особливо туристів, відбуватиметься нескоро і буде останнім кроком", – пише Ilta-Sanomat.

Фінляндія закрила кордон із Росією наприкінці 2023 року, посилаючись на міграційний тиск, інспірований російською стороною.

Уряд Фінляндії також оголосив надзвичайний стан на фінсько-російському кордоні, щоб відмовляти в праві на притулок мігрантам, які перетинають кордон з боку Росії.