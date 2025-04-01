СМИ: в Финляндии обсуждают условия ослабления закрытой границы с РФ

В Финляндии обсуждают план, по которому открытие границы с Россией – закрытой с конца 2023 года из-за гибридного миграционного давления – может быть выполнено поэтапно.

Об этом стало известно финской газете Ilta-Sanomat, сообщает "Европейская правда".

По словам источников издания, финская власть не связывает открытие восточной границы с нормализацией отношений между Европой и Россией, и пока такое "не предвидится, поскольку ситуация не изменилась".

"Однако не исключено, что восточная граница Финляндии начнет открываться, если Европейский Союз примет определенные решения по отношениям с Россией", – говорится в материале Ilta-Sanomat.

Собеседники газеты оценивают, что такие решения могут быть приняты "не раньше конца 2025 года", но подчеркивают, что "либерализация восточной границы еще не означает ее открытие".

В случае, если бы решение об ослаблении ограничений на границе с Россией было принято, процедура была бы поэтапной, говорится в материале – начиная с открытия движения товаров и свободного передвижения дипломатов.

"Перемещение людей, особенно туристов, будет происходить нескоро и будет последним шагом", – пишет Ilta-Sanomat.

Финляндия закрыла границу с Россией в конце 2023 года, ссылаясь на миграционное давление, инспирированное российской стороной.

Правительство Финляндии также объявило чрезвычайное положение на финско-российской границе, чтобы отказывать в праве на убежище мигрантам, пересекающим границу со стороны России.