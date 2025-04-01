Чинна коаліція Португалії лідирує перед достроковими виборами у травні

Правоцентристський Демократичний альянс Португалії збільшив відрив від конкурентів у новому опитуванні, яке відображає настрої виборців за півтора місяця до позачергових виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Опитування, здійснене португальською соціологічною компанією Pitagorica для телеканалу TVI і радіо TSF, оприлюднене пізно ввечері в понеділок, показало, що Демократичний альянс підтримують 34,4% виборців.

Це помітно більше, ніж у його найближчого конкурента – лівоцентристської Соціалістичної партії, яка має 27,8%. За останній місяць підтримка правоцентристів у опитуваннях Pitagorica зросла на один відсотковий пункт, а лівоцентристів – на стільки ж упала.

На третьому місці опинилась ультраправа партія Chega! ("Досить!") із 14,9%, але це помітно менше, ніж 18%, які політсила отримала на дострокових виборах на початку 2024 року.

Наразі Демократичний альянс не має достатньо підтримки, аби сформувати більшість. Він потенційно може обʼєднатись із меншою правоцентристською партією "Ліберальна ініціатива", якій Pitagorica прогнозує 6%, але і разом їм бракуватиме голосів.

Водночас майже 19% опитаних португальців не визначилися з вибором.

Дострокові парламентські вибори в Португалії, оголошені на 18 травня, були викликані відставкою уряду на чолі з Луїшем Монтенегру на тлі скандалу через збагачення його родини.

Вотум недовіри проти себе ініціював сам премʼєр, який виступав проти формування парламентської комісії з розслідування бізнесу його родини. Оскільки парламент розпущений, комісія не зможе почати роботу.

Партія Монтенегру, правоцентристська Соціал-демократична партія Португалії, яка входить до Демократичного альянсу, прийшла до влади в результаті попередніх позачергових виборів на початку 2024 року – других за два роки.

Їм передував корупційний скандал в уряді його попередника Антоніу Кошти – чинного президента Європейської ради.