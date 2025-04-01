Действующая коалиция Португалии лидирует перед досрочными выборами в мае

Правоцентристский Демократический альянс Португалии увеличил отрыв от конкурентов в новом опросе, который отражает настроения избирателей за полтора месяца до внеочередных выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Опрос, проведенный португальской социологической компанией Pitagorica для телеканала TVI и радио TSF, обнародованный поздно вечером в понедельник, показал, что Демократический альянс поддерживают 34,4% избирателей.

Это заметно больше, чем у его ближайшего конкурента – левоцентристской Социалистической партии, которая имеет 27,8%. За последний месяц поддержка правоцентристов в опросах Pitagorica выросла на один процентный пункт, а левоцентристов – на столько же упала.

На третьем месте оказалась ультраправая партия Chega! ("Хватит!") с 14,9%, но это заметно меньше, чем 18%, которые политсила получила на досрочных выборах в начале 2024 года.

Сейчас Демократический альянс не имеет достаточно поддержки, чтобы сформировать большинство. Он потенциально может объединиться с меньшей правоцентристской партией "Либеральная инициатива", которой Pitagorica прогнозирует 6%, но и вместе им не хватит голосов.

В то же время почти 19% опрошенных португальцев не определились с выбором.

Досрочные парламентские выборы в Португалии, объявленные на 18 мая, были вызваны отставкой правительства во главе с Луишем Монтенегру на фоне скандала из-за обогащения его семьи.

Вотум недоверия против себя инициировал сам премьер, который выступал против формирования парламентской комиссии по расследованию бизнеса его семьи. Поскольку парламент распущен, комиссия не сможет начать работу.

Партия Монтенегру, правоцентристская Социал-демократическая партия Португалии, которая входит в Демократический альянс, пришла к власти в результате предыдущих внеочередных выборов в начале 2024 года – вторых за два года.

Им предшествовал коррупционный скандал в правительстве его предшественника Антониу Кошты – действующего президента Европейского совета.