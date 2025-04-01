У Польщі фіксують нові способи нелегального перетину кордону з боку Білорусі

Польські прикордонники фіксують нові способи нелегального перетину польсько-білоруського кордону, за минулий тиждень зафіксували випадки перетину кордону групами до 70 людей.

Про це пише польський мовник RMF24, передає "Європейська правда".

Командувач Підляської прикордонної служби генерал Славомір Клекотка, заявив про зростаючу агресію мігрантів та нові методи нелегального перетину польсько-білоруського кордону.

За його словами, ситуація залишається напруженою, а службовці щоденно зіштовхуються з ризиком для здоров’я та життя.

Він зазначив, що мігранти використовують різні засоби для подолання загороджень: розрізають металеві бар’єри акумуляторними шліфувальними машинами, пилами та паяльними лампами, а також застосовують драбини та переправу через річки.

За останні тижні фіксуються випадки перетину кордону групами до 70 осіб, що значно ускладнює роботу польських служб, розповів він.

Клекотка також сказав, що окрім цього, зростає агресія з боку мігрантів – прикордонники піддаються атакам камінням та іншими предметами, а на їхні автомобілі кидають колоди для блокування руху.

За його словами, за цими діями можуть стояти білоруські служби, які намагаються дестабілізувати ситуацію.

З початку року Підляський відділ Прикордонної служби зафіксував понад 3 тисячі спроб нелегального перетину кордону, з яких понад 2 800 відбулися у березні.

Для покращення контролю кордону польська влада модернізувала 5,5-метровий фізичний бар’єр та електронну систему спостереження.

Крім посилення контролю, у регіоні діє операція "Безпечне Підляшшя", в межах якої прикордонники отримують підтримку від армії та поліції.

Польські прикордонники протягом понеділка, 18 березня, зафіксували майже 180 спроб перетнути кордон з Польщею з боку Білорусі, також мігранти напали на прикордонний патруль.

Після цього через збільшений міграційний тиск на кордоні з Білоруссю польська влада вирішила посилити заходи охорони кордону.