Найстаріший університет Чехії покидає Х Маска

Найбільший університет у Чехії – Карлів університет – ухвалив рішення залишити соціальну мережу Х, яка належить Ілону Маску.

Про це повідомляє Radio Prague International, передає "Європейська правда".

Карлів університет оголосив, що поступово відійде від соцмережі X, вирішивши зосередитися на інших каналах комунікації.

Керівництво університету заявило, що останні зміни в алгоритмах і політиці X все більше суперечать його основним цінностям, включно із свободою слова, критичним мисленням і відкритою дискусією.

Відхід від X буде поступовим і скоординованим, а університет продовжить взаємодіяти з громадськістю через Facebook, Instagram, Bluesky, Threads та LinkedIn.

Як найбільший і найстаріший університет Чехії, Карлів університет має 17 факультетів у Празі, Пльзені та Градці Кралове, на яких працює близько 8 800 співробітників і навчається близько 53 тисячі студентів.

У березні бельгійська залізниця, брюссельський метрополітен STIB і автобусна компанія De Lijn вийшли з соціальної мережі X.

Нещодавно прокуратура Парижа розпочала розслідування щодо Х через ймовірні "алгоритмічні спотворення".