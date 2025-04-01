Старейший университет Чехии покидает Х Маска

Крупнейший университет в Чехии – Карлов университет – принял решение оставить социальную сеть Х, которая принадлежит Илону Маску.

Об этом сообщает Radio Prague International, передает "Европейская правда".

Карлов университет объявил, что постепенно отойдет от соцсети X, решив сосредоточиться на других каналах коммуникации.

Руководство университета заявило, что последние изменения в алгоритмах и политике X все больше противоречат его основным ценностям, включая свободу слова, критическое мышление и открытую дискуссию.

Уход от X будет постепенным и скоординированным, а университет продолжит взаимодействовать с общественностью через Facebook, Instagram, Bluesky, Threads и LinkedIn.

Как крупнейший и старейший университет Чехии, Карлов университет имеет 17 факультетов в Праге, Пльзене и Градце Кралове, на которых работает около 8 800 сотрудников и обучается около 53 тысяч студентов.

В марте бельгийская железная дорога, брюссельский метрополитен STIB и автобусная компания De Lijn вышли из социальной сети X.

Недавно прокуратура Парижа начала расследование в отношении Х из-за вероятных "алгоритмических искажений".