Глава МЗС Німеччини: такі проєкти, як "Північний потік-2", більше не будуть існувати

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка незабаром піде з посади, виключила можливість перезапуску "Північного потоку-2" на тлі спекуляцій через зближення позицій США і Росії.

Про це вона сказала на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві 1 квітня, передає кореспондент "Європейської правди".

Бербок визнала, що східні держави попереджали Німеччину, що "Північнний потік-2" – "не економічний проєкт, а підготовка до агресії", і "ми в Німеччині мусили дорого заплатити за це як суспільство".

"Ми заплатили мільярди за це, і тепер очевидно, що цей трубопровід не може бути перезапущений. Це рішення – в руках Німеччини, й минулий уряд ухвалив це рішення абсолютно в унісон", – наголосила вона.

За словами міністерки, всі провідні німецькі політики поділяють позицію щодо "Північного потоку-2" і схиляються до "абсолютно чіткого рішення, що економіка Європи і безпека Європи взаємоповʼязані".

"І безумовно, що такі економічні проєкти більше не будуть існувати, тому що вони є небезпечними для нашої безпеки", – зазначила Бербок.

В останні дні знову зʼявились спекуляції про можливий перезапуск газопроводу "Північний потік-2" через Балтійське море, який так і не був введений в експлуатацію.

ЗМІ раніше повідомили, що німецький друг глави Кремля Владіміра Путіна з часів роботи в таємній поліції Штазі Маттіас Варніг лобіює у США перезапуск "Північного потоку-2".

Коментуючи це повідомлення, у Єврокомісії зазначили, що проєкт будівництва газопроводу "Північний потік-2" не становить спільного інтересу для держав Європейського Союзу.