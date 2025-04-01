Глава МИД Германии: такие проекты, как "Северный поток-2", больше не будут существовать

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая вскоре уйдет с должности, исключила возможность перезапуска "Северного потока-2" на фоне спекуляций из-за сближения позиций США и России.

Об этом она сказала на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве 1 апреля, передает корреспондент "Европейской правды".

Бербок признала, что восточные государства предупреждали Германию, что "Северный поток-2" – "не экономический проект, а подготовка к агрессии", и "мы в Германии должны были дорого заплатить за это как общество".

"Мы заплатили миллиарды за это, и теперь очевидно, что этот трубопровод не может быть перезапущен. Это решение – в руках Германии, и прошлое правительство приняло это решение абсолютно в унисон", – подчеркнула она.

По словам министра, все ведущие немецкие политики разделяют позицию по "Северному потоку-2" и склоняются к "абсолютно четкому решению, что экономика Европы и безопасность Европы взаимосвязаны".

"И безусловно, что такие экономические проекты больше не будут существовать, потому что они опасны для нашей безопасности", – отметила Бербок.

В последние дни снова появились спекуляции о возможном перезапуске газопровода "Северный поток-2" через Балтийское море, который так и не был введен в эксплуатацию.

СМИ ранее сообщили, что немецкий друг главы Кремля Владимира Путина со времен работы в тайной полиции Штази Маттиас Варниг лоббирует в США перезапуск "Северного потока-2".

Комментируя это сообщение, в Еврокомиссии отметили, что проект строительства газопровода "Северный поток-2" не представляет общего интереса для государств Европейского Союза.