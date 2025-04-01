Британія проти пропозиції ЄС повʼязати оборонну угоду з квотами на рибу

Британський уряд відкинув план ЄС пов'язати переговори про права на риболовлю з іншими питаннями перезавантаження двосторонніх відносин, , включно з пактом про оборону та безпеку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Молодший міністр з питань рибного господарства Британії Деніел Цайхнер заявив парламентському комітету у вівторок, що між переговорами з ЄС щодо рибальства та переговорами в інших сферах, таких як безпека або скорочення прикордонних перевірок товарів, не буде "жодного зв'язку".

"Французи можуть казати, що хочуть, але але ми абсолютно рішуче налаштовані відстоювати інтереси рибної промисловості Британії", – наголосив він.

У січні Financial Times повідомила, що французький уряд відмовляється брати участь в обговоренні безпекового пакту між Британією та ЄС без гарантій щодо рибальства.

Франція стурбована тим, що може втратити вигідні права на риболовлю в британських водах, коли термін дії чинної угоди закінчиться в червні 2026 року – і хоче постійної домовленості про квоти на вилов риби.

Але, як зазначає Politico, щонайменше кілька держав Євросоюзу також підтримують розгляд перезавантажень відносин із Британією "в пакеті".

Новий пакт про безпеку з Брюсселем є ключовим елементом зовнішньополітичної стратегії британського премʼєр-міністра Кіра Стармера на тлі дистанціювання США від європейських союзників.

Публічно Євросоюз і Британія кажуть, що налаштовані на оновлення відносин у сфері безпеки і оборони задля ефективнішого протистояння загрозі з боку Росії і підтримки України.