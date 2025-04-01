Британия против предложения ЕС связать оборонное соглашение с квотами на рыбу

Британское правительство отвергло план ЕС связать переговоры о правах на рыбалку с другими вопросами перезагрузки двусторонних отношений, включая пакт об обороне и безопасности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Младший министр по вопросам рыбного хозяйства Великобритании Дэниел Цайхнер заявил парламентскому комитету во вторник, что между переговорами с ЕС по рыболовству и переговорами в других сферах, таких как безопасность или сокращение пограничных проверок товаров, не будет "никакой связи".

"Французы могут говорить, что хотят, но мы абсолютно решительно настроены отстаивать интересы рыбной промышленности Британии", – подчеркнул он.

В январе Financial Times сообщила, что французское правительство отказывается участвовать в обсуждении пакта по безопасности между Британией и ЕС без гарантий по рыболовству.

Франция обеспокоена тем, что может потерять выгодные права на рыбалку в британских водах, когда срок действия действующего соглашения закончится в июне 2026 года – и хочет постоянной договоренности о квотах на вылов рыбы.

Но, как отмечает Politico, по меньшей мере несколько государств Евросоюза также поддерживают рассмотрение перезагрузок отношений с Британией "в пакете".

Новый пакт о безопасности с Брюсселем является ключевым элементом внешнеполитической стратегии британского премьер-министра Кира Стармера на фоне дистанцирования США от европейских союзников.

Публично Евросоюз и Британия говорят, что настроены на обновление отношений в сфере безопасности и обороны для более эффективного противостояния угрозе со стороны России и поддержки Украины.