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Спікерка парламенту Ірландії втрималась на посаді

Новини — Вівторок, 1 квітня 2025, 22:22 — Олег Павлюк

Спікер нижньої палати парламенту Ірландії Вероніка Мерфі пережила вотум недовіри, висунутий опозиційними партіями 1 квітня, зберігши підтримку коаліційного уряду.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Ірландська опозиція на чолі із "Шинн Фейн" протестує проти ініційованих урядом змін у порядок виступів у парламенті.

Минулого тижня опозиція Ірландії звинуватила Мерфі в обході парламентських правил після того, як вона винесла пропозиції щодо надання слова за прискореною процедурою.

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Спікерка, яка звинувачення категорично відкидає, у вівторок пережила вотум недовіри – його підтримав 71 депутат, тоді як проти проголосували 96.

Верона Мерфі – незалежна депутатка і перша жінка на посаді спікерки нижньої палати парламенту Ірландії.

Попри наявність стійкої урядової більшості в парламенті, яку представляють правоцентристські партії "Фіанна Файл" і "Фіне Гел" разом із незалежними депутатами, опозиція систематично намагається зірвати засідання.

У лютому через це лише з другої спроби вдалось затвердити нового премʼєр-міністра Міхола Мартіна.

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Ірландія
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