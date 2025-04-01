Спикер парламента Ирландии удержалась на должности

Спикер нижней палаты парламента Ирландии Вероника Мерфи пережила вотум недоверия, выдвинутый оппозиционными партиями 1 апреля, сохранив поддержку коалиционного правительства.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Ирландская оппозиция во главе с "Шинн Фейн" протестует против инициированных правительством изменений в порядок выступлений в парламенте.

На прошлой неделе оппозиция Ирландии обвинила Мерфи в обходе парламентских правил после того, как она вынесла предложения о предоставлении слова по ускоренной процедуре.

Спикер, которая обвинения категорически отвергает, во вторник пережила вотум недоверия – его поддержал 71 депутат, тогда как против проголосовали 96.

Верона Мерфи – независимый депутат и первая женщина на посту спикера нижней палаты парламента Ирландии.

Несмотря на наличие устойчивого правительственного большинства в парламенте, которое представляют правоцентристские партии "Фианна Файл" и "Финэ Гэл" вместе с независимыми депутатами, оппозиция систематически пытается сорвать заседания.

В феврале из-за этого только со второй попытки удалось утвердить нового премьер-министра Михола Мартина.