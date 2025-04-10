Конгрессмены-демократы требуют от Трампа уволить Маска до 30 мая

Группа демократов в Палате представителей Конгресса США начинает кампанию, чтобы заставить Илона Маска уйти из администрации Дональда Трампа до 30 мая.

Об этом стало известно Axios, сообщает "Европейская правда".

Эти усилия основываются на законодательном требовании, согласно которому специальные государственные служащие – а именно такова должность Маска – не могут находиться в должности более 130 дней.

"Мы требуем немедленного публичного заявления от вашей администрации, в котором бы четко указывалось, что Маск уйдет в отставку и передаст все полномочия по принятию решений, как того требует закон, до 30 мая", – написали 77 конгрессменов-демократов в письме к президенту Трампу.

Авторы письма также подчеркнули, что не позволят Маску вернуться в администрацию в качестве специального государственного служащего в течение года, "если он не откажется от своих компаний, включая Tesla и SpaceX".

Конгрессмен Грег Казар, ставший инициатором письма, сказал в интервью Axios, что это лишь первый шаг.

"Мы четко даем понять, что общественное давление на республиканцев будет только усиливаться до 30 мая", – сказал он.

Конгрессмен добавил, что демократы "располагают юридическими инструментами, политическими инструментами", а также "всей силой общественного давления".

Сам Трамп недавно выразил убеждение, что Илон Маск покинет Белый дом "через несколько месяцев".

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сделал аналогичные замечания в интервью Newsmax, сказав, что Маск не будет на посту бесконечно.