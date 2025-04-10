Новий посол Португалії офіційно почав роботу в Україні

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від нового посла Португалії, що позначає офіційний початок його роботи в Україні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в Офісі президента України.

У четвер 10 квітня Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від нового посла Португалії в Україні Луїша Мануела Рібейру Кабасу, який заміняє на цій посаді Антоніу Алвеша Машаду. Перед цим він працював послом своєї країни у Польщі.

Фото: ОПУ

Зеленський подякував послу за підтримку Португалії і тимчасовий захист для українців.

"Президент запросив Португалію долучитися до гуманітарних ініціатив, а також продовжити співпрацю у сферах, які створюють надійні гарантії безпеки для України та всього Європейського континенту", – зазначили у повідомленні.

Нагадаємо, 7 квітня Зеленський підписав низку указів про призначення послів України. Зокрема, вперше з 2022 року перестала бути вакантною посада посла у Норвегії. Також змінився посол у Фінляндії.

Колишній генпрокурор Андрій Костін призначений послом у Нідерландах, а експосол у Німеччині та Бразилії Андрій Мельник став постпредом України при ООН.