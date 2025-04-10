Новий посол Португалії офіційно почав роботу в Україні
Новини — Четвер, 10 квітня 2025, 18:43 —
Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від нового посла Португалії, що позначає офіційний початок його роботи в Україні.
Як пише "Європейська правда", про це повідомили в Офісі президента України.
У четвер 10 квітня Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від нового посла Португалії в Україні Луїша Мануела Рібейру Кабасу, який заміняє на цій посаді Антоніу Алвеша Машаду. Перед цим він працював послом своєї країни у Польщі.
Зеленський подякував послу за підтримку Португалії і тимчасовий захист для українців.
"Президент запросив Португалію долучитися до гуманітарних ініціатив, а також продовжити співпрацю у сферах, які створюють надійні гарантії безпеки для України та всього Європейського континенту", – зазначили у повідомленні.
Нагадаємо, 7 квітня Зеленський підписав низку указів про призначення послів України. Зокрема, вперше з 2022 року перестала бути вакантною посада посла у Норвегії. Також змінився посол у Фінляндії.
Колишній генпрокурор Андрій Костін призначений послом у Нідерландах, а експосол у Німеччині та Бразилії Андрій Мельник став постпредом України при ООН.