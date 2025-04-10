Новый посол Португалии официально начал работу в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты от нового посла Португалии, что обозначает официальное начало его работы в Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Офисе президента Украины.

В четверг 10 апреля Владимир Зеленский принял верительные грамоты от нового посла Португалии в Украине Луиша Мануэла Рибейру Кабасу, который заменяет на этом посту Антониу Алвеша Машаду. Перед этим он работал послом своей страны в Польше.

Фото: ОПУ

Зеленский поблагодарил посла за поддержку Португалии и временную защиту для украинцев.

"Президент пригласил Португалию присоединиться к гуманитарным инициативам, а также продолжить сотрудничество в сферах, которые создают надежные гарантии безопасности для Украины и всего Европейского континента", – отметили в сообщении.

Напомним, 7 апреля Зеленский подписал ряд указов о назначении послов Украины. В частности, впервые с 2022 года перестала быть вакантной должность посла в Норвегии. Также изменился посол в Финляндии.

Бывший генпрокурор Андрей Костин назначен послом в Нидерландах, а экс-посол в Германии и Бразилии Андрей Мельник стал постпредом Украины при ООН.