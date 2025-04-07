Зеленський призначив нового посла у Фінляндії

Президент України Володимир Зеленський призначив новим послом у Фінляндії Михайла Видойника – колишнього посла у Данії.

Як повідомляє "Європейська правда", указ про призначення Видойника опублікували на сайті Офісу президента 7 квітня разом з серією інших указів про призначення послів.

"Призначити Видойника Михайла Михайловича Надзвичайним і Повноважним Послом України у Фінляндській Республіці", – йдеться у документі.

Одночасно з’явився указ про звільнення з цієї посади Ольги Діброви, яка за сумісництвом була також послом в Ісландії. Вона обіймала цю посаду з осені 2020 року.

Михайло Видойник є досвідченим кадровим дипломатом та працював у структурі МЗС і посольствах з початку 2000-х років.

У 2015-2018 роках він очолював Департамент міжнародного співробітництва Секретаріату Кабміну. З червня 2018 до кінця жовтня 2023 року Михайло Видойник був послом України у Данії.

Також Зеленський призначив посла України у Норвегії, якого не було з літа 2022 року.

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