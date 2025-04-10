Экс-канцлеру Германии Шредеру с третьей попытки не удалось вернуть свой офис

Бывшему федеральному канцлеру Германии Герхарду Шредеру суд в третий раз отказал в возвращении собственного офиса в Бундестаге, которого его лишили в 2022 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Иск Шредера с требованием вернуть ему офис в Бундестаге в четверг отклонил в третьей инстанции суд Лейпцига. Суд заявил, что спор является конституционным, "поэтому административные суды не уполномочены его решать".

Сам экс-канцлер не присутствовал на слушаниях в Лейпциге "по состоянию здоровья", заявил его адвокат Михаэль Нагель.

Теперь Федеральный конституционный суд Германии в Карлсруэ должен будет разъяснить, выполняет ли Шредер обязательства, вытекающие из его прежней должности, и имеет ли он на этом основании право на офис.

Перед тем бывший канцлер потерпел неудачу в судах двух предыдущих инстанций: Высший административный суд земли Берлин-Бранденбург не увидел законных оснований для предоставления Шредеру офиса и персонала и отклонил как иск, так и апелляцию на решение.

До недавнего времени экс-канцлер Германии мог пользоваться семью кабинетами в Бундестаге и имел пять сотрудников, которые получали разную зарплату. Его преемница Ангела Меркель также имеет офис в Бундестаге.

Но весной 2022 года немецкое правительство изменило оплату офисов бывших канцлеров и поставило ее в зависимость от того, выполняют ли бывшие политики задачи, связанные с их должностью – например занимаются ли они меценатством или выступают с речами.

На этом основании Шредера, который тогда работал в российских энергетических компаниях, и лишили офиса в Бундестаге.