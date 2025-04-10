€1 млрд з траншу ЄС із доходів від заморожених росактивів вкладуть в ОПК України – посол

Майже половина з анонсованого траншу від ЄС у розмірі 2,1 млрд євро – з доходів від заморожених активів РФ – буде використана для замовлень в українського ОПК за "данською моделлю".

Про це в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" сказала посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, пише "Європейська правда".

Матернова нагадала, що невдовзі ЄС отримає другий переказ коштів, отриманих з доходів від знерухомлених російських активів, у розмірі 2,1 млрд євро.

"Більша частина коштів буде використана на закупівлю зброї, боєприпасів та засобів протиповітряної оборони для України у вигляді грантів", – зазначила вона.

Зокрема, частина коштів буде передана країнам-членам ЄС на закупівлю боєприпасів і засобів протиповітряної оборони для України, і ще мільярд спрямують на замовлення в українського оборонпрому за "данською моделлю".

Матернова нагадала, що минулого року ЄС вже вклав 400 мільйонів євро в оборонну промисловість України. В інтерв’ю "ЄвроПравді" посол розповіла, що йдеться зокрема про виробництво гаубиць "Богдана".

"Цього разу ЄС надасть 1 мільярд євро у вигляді грантів на оборонну промисловість. Наразі триває підготовка контрактів", – розповіла Катаріна Матернова.

Посол також заявила про це окремо у своєму дописі на Facebook.

"ЄС використає €2.1 млрд доходів від заморожених російських активів для того, щоб надати Україні такі необхідні ППО і боєприпаси. І 1 мільярд євро з цих коштів піде безпосередньо – за "данською моделлю" – в дуже інноваційну українську оборонну промисловість", – зазначила Матернова.

Україна неодноразово закликала партнерів виділяти кошти на виробрництво необхідної їй зброї українським ОПК.