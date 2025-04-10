1 млрд евро из транша ЕС с доходов от замороженных росактивов вложат в ОПК Украины – посол

Почти половина из анонсированного транша от ЕС в размере 2,1 млрд евро – из доходов от замороженных активов РФ – будет использована для заказов в украинском ОПК по "датской модели".

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сказала посол ЕС в Украине Катарина Матернова, пишет "Европейская правда".

Матернова напомнила, что вскоре ЕС получит второй перевод средств, полученных с доходов от обездвиженных российских активов, в размере 2,1 млрд евро.

"Большая часть средств будет использована на закупку оружия, боеприпасов и средств противовоздушной обороны для Украины в виде грантов", – отметила она.

В частности, часть средств будет передана странам-членам ЕС на закупку боеприпасов и средств противовоздушной обороны для Украины, и еще миллиард направят на заказ у украинского оборонпрома по "датской модели".

Матернова напомнила, что в прошлом году ЕС уже вложил 400 миллионов евро в оборонную промышленность Украины. В интервью "ЕвроПравде" посол рассказала, что речь идет в частности о производстве гаубиц "Богдана".

"На этот раз ЕС предоставит 1 миллиард евро в виде грантов на оборонную промышленность. Сейчас идет подготовка контрактов", – рассказала Катарина Матернова.

Посол также заявила об этом отдельно в своем Facebook.

"ЕС использует €2.1 млрд доходов от замороженных российских активов для того, чтобы предоставить Украине столь необходимые ПВО и боеприпасы. И 1 миллиард евро из этих средств пойдет непосредственно – по "датской модели" – в очень инновационную украинскую оборонную промышленность", – отметила Матернова.

Украина неоднократно призывала партнеров выделять средства на производство необходимого ей оружия украинским ОПК.