У Німеччині стурбовані агресивним видом мурах, що може загрожувати інфраструктурі

У Німеччині стурбовані розповсюдженням середземноморського виду мурах, які своєю життєдіяльністю можуть створити нову загрозу для електропостачання і зв’язку.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

Мурахи виду Tapinoma magnum поступово розширюють ареал проживання на території Німеччини. Вони з’явилися у тому числі вже у північній частині країни – від Кельна до Ганновера.

Середземноморські мурахи формують "суперколонії", у яких проживають від сотень тисяч до мільйонів окремих особин – набагато більші, ніж в інших видів мурах.

У розповсюдженні виду вже бачать загрозу для будівель та інфраструктури, а у місті Кель вже були випадки перебоїв з електропостачанням і інтернетом через те, що малі "будівельники" пошкодили кабелі. Німецькі науковці та представники влади почали обговорювати, як можна стримати подальше поширення цих мурах.

Проблема актуальна і для інших країн Європи, зокрема Франції та Швейцарії.

Водночас вид Tapinoma magnum ще не класифікують офіційно як інвазивний, оскільки станом на цей час він не створює значної загрози для місцевих екосистем.

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