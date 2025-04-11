В Германии обеспокоены агрессивным видом муравьев, который может угрожать инфраструктуре

В Германии обеспокоены распространением средиземноморского вида муравьев, которые своей жизнедеятельностью могут создать новую угрозу для электроснабжения и связи.

Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".

Муравьи вида Tapinoma magnum (в переводе их обычно называют просто средиземноморскими муравьями) постепенно расширяют ареал обитания на территории Германии. Они появились в том числе уже в северной части страны – от Кельна до Ганновера.

Средиземноморские муравьи формируют "суперколонии", в которых проживают от сотен тысяч до миллионов отдельных особей – гораздо больше, чем у других видов муравьев.

В распространении вида уже видят угрозу для зданий и инфраструктуры, а в городе Кель уже были случаи перебоев с электроснабжением и интернетом из-за того, что насекомые повредили кабели. Немецкие ученые и представители власти начали обсуждать, как можно сдержать дальнейшее распространение этих муравьев.

Проблема актуальна и для других стран Европы, в частности Франции и Швейцарии.

В то же время вид Tapinoma magnum еще не классифицируют официально как инвазивный, поскольку в настоящее время он не создает значительной угрозы для местных экосистем.

Ранее сообщалось, что жители небольшого итальянского города добиваются введения чрезвычайного положения из-за нашествия мошек.

В предыдущие годы сообщали, что для итальянского моллюскового бизнеса стало вызовом нашествие голубых крабов, которые охотятся на моллюсков.