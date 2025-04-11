У Польщі затримали чоловіка, який повандалив десяток державних прапорів

У Польщі затримали та взяли під арешт чоловіка, який близько тижня тому знищив одинадцять державних прапорів біля музею Другої світової війни у Гданську.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

У Польщі ідентифікували та взяли під варту вандала, який в ніч з 1 на 2 квітня пошкодив 11 державних прапорів на Вестерплатте у Гданську, перед музеєм Другої світової війни. Тоді хтось порвав виставлені польські прапори, а деякі спалив, також виявились пошкоджені флагштоки і їхні механізми.

Збитки від вандалізму оцінюють на 10-15 тисяч злотих (близько 160 тисяч гривень).

Окрім того, дісталося трьом розташованим поруч ресторанам.

40-річного вандала затримали 10 квітня, а 11 квітня висунули звинувачення за п’ятьма пунктами – про наругу над державним прапором, пошкодження флагштоків, дві крадіжки зі зломом і замах на крадіжку зі зломом.

Затриманий визнав скоєне та пояснив свої дії тим, що був дуже п’яний. Прокуратура просить про запобіжний захід у вигляді арешту на 3 місяці. За усіма звинуваченнями йому може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

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