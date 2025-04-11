В Польше задержали мужчину, который повандалил десяток государственных флагов

В Польше задержали и взяли под арест мужчину, который около недели назад уничтожил одиннадцать государственных флагов возле музея Второй мировой войны в Гданьске.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

В Польше идентифицировали и взяли под стражу вандала, который в ночь с 1 на 2 апреля повредил 11 государственных флагов на Вестерплатте в Гданьске, перед музеем Второй мировой войны. Тогда кто-то порвал выставленные польские флаги, а некоторые сжег, также оказались повреждены флагштоки и их механизмы.

Убытки от вандализма оценивают в 10-15 тысяч злотых (около 160 тысяч гривен).

Кроме того, досталось трем расположенным рядом ресторанам.

40-летнего вандала задержали 10 апреля, а 11 апреля предъявили обвинение по пяти пунктам – о надругательстве над государственным флагом, повреждении флагштоков, двух кражах со взломом и покушении на кражу со взломом.

Задержанный признал содеянное и объяснил свои действия тем, что был очень пьян. Прокуратура просит о мере пресечения в виде ареста на 3 месяца. По всем обвинениям ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

В Осло неизвестные повредили мемориальную брусчатку с именами жертв Холокоста.

В Греции в марте задержали депутата от ультраконсервативной партии после того, как он по религиозным соображениям устроил погром в музее.