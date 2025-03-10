У Греції ультраконсервативного депутата затримали після погрому у музеї

У Греції затримали депутата від ультраконсервативної партії після того, як він з релігійних міркувань влаштував погром у музеї.

Про це повідомляє Kathimerini, пише "Європейська правда".

Депутата від ультраконсервативної грецької партії Niki Ніколаоса Пападопулоса затримали після того, як він влаштував погром у Національній галереї в Афінах з гаслами про те, що експонати є "святотатськими".

Попередньо повідомляють, що йдеться про тимчасову експозицію з роботами грецьких митців, серед яких були карикатури на релігійні теми. Експозиція запланована з січня до вересня.

Депутат перед інцидентом писав листа адміністрації музею і вимагав прибрати експонати, які його обурили, та писав депутатський запит з цього приводу до міністерки культури.

У підсумку депутат прийшов до музею, розбив захисне скло та почав топтатися на одній з робіт, вигукуючи, що це образа релігії. Що саме було зображено на роботах, які обурили Пападопулоса, не повідомляють.

Політику загрожують звинувачення у вандалізмі з обтяжуючими обставинами. Його адвокат оприлюднив заяву про те, що затримання Пападопулоса незаконне, оскільки відбулося без погодження з парламентом.

Тим часом багато інших політиків засудили його вчинок, переважно із гаслами, що це грубе посягання на свободу вираження поглядів і у демократичній країні це неприйнятно.

У Мінкульті зазначили, що діють "в інтересах захисту усього культурно-мистецького спадку країни" та "не долучаються до актів цензури".

Заснована у 2019 році партія Niki поєднує ідеї православного консерватизму та націоналізму, у парламенті вона має 10 мандатів із 300.

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