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Пожар в Италии под границей со Швейцарией уничтожил 100 гектаров леса

Новости — Пятница, 11 апреля 2025, 19:36 — Мария Емец

В Италии укротили масштабный пожар в горах недалеко от границы со Швейцарией, который успел уничтожить 100 гектаров леса.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

Пожар вспыхнул в лесу над долиной Веноста, недалеко от границы Италии со Швейцарией и Австрией, за прошедшие сутки. В пятницу пожарным удалось обуздать огонь, но полная ликвидация пожара займет еще длительное время.

На месте остаются 290 пожарных, в четверг были привлечены 400. Также тушить огонь помогают пять спецгеликоптеров.

Кое-где еще остались очаги горения. Работу осложняет очень низкая влажность и ветер.

Пожар уничтожил около 100 гектаров леса на высоте 990-1950 метров над уровнем моря. Там росли дубы и хвойные деревья.

Причина возгорания пока неизвестна. Признаков того, что причиной мог быть поджог, пока не обнаружили.

В этом районе в 2025 году уже было три пожара. В одном из них причина была очевидной – огонь распространился из авто, вспыхнувшего во время движения по лесной дороге.

Похожий инцидент произошел 10 апреля на юге Франции – загоревшееся авто вызвало масштабный лесной пожар, который угрожал также газохранилищу.

В минувшие выходные несколько пожаров тушили в Шотландии.

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Италия стихийные бедствия
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