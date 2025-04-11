Пожар в Италии под границей со Швейцарией уничтожил 100 гектаров леса

В Италии укротили масштабный пожар в горах недалеко от границы со Швейцарией, который успел уничтожить 100 гектаров леса.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

Пожар вспыхнул в лесу над долиной Веноста, недалеко от границы Италии со Швейцарией и Австрией, за прошедшие сутки. В пятницу пожарным удалось обуздать огонь, но полная ликвидация пожара займет еще длительное время.

🔥Vasto Incendio a Prato allo Stelvio, in Alta Val Venosta.



Secondo le prime stime, l’incendio ha già interessato un’area compresa tra i 50 e i 60 ettari di bosco. In azione tre elicotteri di Heli Austria e uno dell’Air Service Center. Foto di landes feuerwehrverband tirol pic.twitter.com/CZmA0GfQzJ – Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) April 10, 2025

На месте остаются 290 пожарных, в четверг были привлечены 400. Также тушить огонь помогают пять спецгеликоптеров.

Кое-где еще остались очаги горения. Работу осложняет очень низкая влажность и ветер.

Пожар уничтожил около 100 гектаров леса на высоте 990-1950 метров над уровнем моря. Там росли дубы и хвойные деревья.

Причина возгорания пока неизвестна. Признаков того, что причиной мог быть поджог, пока не обнаружили.

В этом районе в 2025 году уже было три пожара. В одном из них причина была очевидной – огонь распространился из авто, вспыхнувшего во время движения по лесной дороге.

Похожий инцидент произошел 10 апреля на юге Франции – загоревшееся авто вызвало масштабный лесной пожар, который угрожал также газохранилищу.

В минувшие выходные несколько пожаров тушили в Шотландии.