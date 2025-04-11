Умєров пропонує провести наступний "Рамштайн" в Україні

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") може відбутись в Україні – таку пропозицію висунула українська сторона.

Про це журналістам заявив міністр оборони Рустем Умєров за підсумками засідання "Рамштайну" в Брюсселі 11 квітня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

Умєров наголосив, що для України Контактна група є "основною платформою для поставок озброєння, військової техніки й боєприпасів".

"Будемо продовжувати співпрацю з усіма. Буду пропонувати провести їх зустріч в Україні, щоб колеги по кожній з коаліцій могли приїхати в Україну, поспілкуватися не лише з нами, а й з представниками Сил безпеки й оборони, та залучити наш ОПК – це буде такий новий формат", – анонсував він.

Міністр додав, що конкретні кроки щодо засідання "Рамштайну" в Україні будуть оголошені "дещо пізніше".

Усі засідання у форматі "Рамштайн" досі відбувались у Брюсселі або у форматі відеоконференції. Останнє засідання 11 квітня відбулось у Брюсселі, на ньому головували Велика Британія та Франція.

Загалом же під час засідання Контактної групи держави-учасниці пообіцяли Україні збільшити військову допомогу на загальну суму 21 млрд євро.

У межах "брюссельського Рамштайну" міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус також оголосив про черговий пакет військової допомоги для України, до якого, зокрема, увійдуть чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T.